Dolar
27.99
Euro
29.69
Altın
1,981.42
ETH/USDT
1,604.70
BTC/USDT
29,706.00
BIST 100
7,510.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular, 3 madalya daha kazandı

Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular, 3 bronz madalya kazandı.

Fatih Çakmak  | 21.10.2023 - Güncelleme : 21.10.2023
Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular, 3 madalya daha kazandı

Ankara

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde 6 sıklette müsabakalar yapıldı.

Şampiyonada Elif Rana Yılmaz ile Egemen Kasap ve Muhammet Efe Baykara bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonanın ilk gününde milli sporcular, 7 madalya kazanmıştı.

Şampiyonada yarın 7 sıklette müsabakalar yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayseri'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile yakıt tankeri çarpıştı, 15 kişi yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi
Van Gölü'nde 4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Manisa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 350 kişi hastanelere başvurdu

Benzer haberler

Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular, 3 madalya daha kazandı

Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular, 3 madalya daha kazandı

Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular 7 madalya kazandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet