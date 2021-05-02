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Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda Elif Çolak, bronz madalya kazandı

Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda Elif Çolak, gençler bireysel finalinde üçüncü olarak, trampolinde Türkiye'ye ilk bireysel bronz madalyayı kazandırdı.

Sinem Er   | 02.05.2021
Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda Elif Çolak, bronz madalya kazandı

Ankara

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda genç kadınlar bireysel finalinde Elif Çolak, 52.385 puanla Avrupa üçüncüsü oldu.

Elif, bireysel kategoride yarıştığı trampolinde Avrupa Şampiyonası seviyesinde Türkiye'ye ilk madalyayı getirdi. Organizasyonda Rus cimnastikçi Anzhela Bladtceva 55.550 puanla altın ve Mariia Mikhailova 54.085 puanla gümüş madalya elde etti.

Ayrıca, Türk cimnastik tarihinde ilk kez büyükler senkronize finalinde mücadele eden Gürkan Mutlu ve Hüseyin Yontucu ise 24.260 puanla şampiyonada Avrupa yedincisi oldu.

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