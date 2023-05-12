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Avrupa futbolunda Barcelona, Benfica ve Feyenoord, şampiyonluk için gün sayıyor

Avrupa futbolunun önemli liglerinden İspanya, Portekiz ve Hollanda'da şampiyonluk düğümü bu hafta sonu çözülebilir.

Yunus Kaymaz  | 12.05.2023 - Güncelleme : 12.05.2023
Avrupa futbolunda Barcelona, Benfica ve Feyenoord, şampiyonluk için gün sayıyor

İstanbul

LaLiga'da en yakın rakibi Atletico Madrid'in 13 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Barcelona, tarihinin 27. şampiyonluğunu 14 Mayıs Pazar günü ilan edebilir.

Ligin 34. haftasında oynanacak Katalan derbisinde, deplasmanda Espanyol ile karşılaşacak Barcelona, galip gelmesi halinde şampiyonluk turu atacak. Teknik direktör Xavi'nin öğrencileri, rakipleri Atletico Madrid ve Real Madrid'in olası puan kayıplarında da şampiyonluk sevinci yaşayabilir.

Portekiz Ligi'nde en yakın rakibi Porto'nun 4 puan önünde liderliğini sürdüren Benfica, şampiyonluk için gün sayan bir başka Avrupa ekibi. Portekiz'de bugünü kadar 88 şampiyonluk kupasının 37'sini müzesine götüren kırmızı-beyazlılar, bitime 3 hafta kala yarın deplasmanda Portimonense'ye konuk olacak.

Alman teknik adam Roger Schmidt yönetimindeki Benfica, sahadan galibiyetle ayrılması ve Porto'nun yenilmesi halinde tarihinin 38. şampiyonluğuna uzanacak.

Hollanda Ligi'nde PSV Eindhoven'ın 8 puan önünde yer alan Feyenoord, bitime üç hafta kala pazar günü sahasında Go Ahead'i ağırlayacak.

Feyenoord, sahasında kazanması ya da rakibinin puan kaybetmesi halinde tarihinin 16. şampiyonluğunu kazanacak.

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