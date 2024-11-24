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Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası'nda tarihi başarı

Türkiye, Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon oldu.

Hilmi Sever  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası'nda tarihi başarı

İstanbul

Bosna Hersek'in ev sahipliğinde düzenlenen ve 4 gün süren şampiyonayı ay-yıldızlı ekip, 9 altın, 1 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 16 madalya ile tamamladı.

Türkiye, ülkeler sıralaması ile erkek ve kadın takım sıralamasında şampiyon olmayı başardı. Türkiye, şampiyona tarihindeki en başarılı sonuca imza attı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Avrupa Ümitler Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza attıklarını belirterek, "Kardeş ülkemiz Bosna Hersek'te 4 gün boyunca deyimin tam anlamıyla tarih yazdık. Bu kategoride tarihimizin en iyi sonucunu elde ettik. 16 sıkletin 9’unda altın madalya kazandık. Bu geleceğimiz adına önemli bir sinyal. Takım ruhu ve sinerjinin bu başarıda önemli rol oynadığını düşünüyorum. Bu büyük başarıda emeği geçen teknik ekibimizi, sporcularımızı, kulüplerini, antrenörlerini ve ailelerini yürekten kutluyorum. Bu zincirleme bir başarıdır." ifadelerini kullandı.

Madalyalar

Altın: Furkan Ubeyde Çamoğlu (54kg), Enes Kaplan (58kg), Berkay Erer (68kg) Yiğithan Kılıç (80kg), Hayrunnisa Gürbüz (62kg), Elif Sude Akgül (49kg), Sıla Irmak Uzunçavdar (53kg), Şevval Çakal (62kg), Zehra Begüm Kavukcuoğlu (+73kg)

Gümüş: Eylül Mina Durdu (57kg)

Bronz: Yusuf Badem (58kg), Buğra Coşgungönül (68kg), Eren Özdemir (68kg), Rahmet Baran Şimşek (+87kg), Öykü Özbey (53kg), Mümüne Nur Göz (57kg).

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