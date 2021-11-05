Aslı Demir, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu
Milli sporcu Aslı Demir, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 65 kiloda bronz madalya kazandı.
Ankara
Başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonada 65 kiloda Aslı, İtalyan rakibi Elena Esposito'yu 3-2 yenerek dünya üçüncüsü oldu.
Çeyrek finalde Arnavut rakibi Albina Drazhi'yi yenen Aslı, Rus Dinara Kudaeva Salikhova'ya yarı finalde mağlup olmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.