Arsenal, uzatmalarda attığı gollerle Manchester United'ı 3-1 yendi
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Arsenal, sahasında Manchester United'ı 3-1 mağlup etti.
İstanbul
Londra ekibine galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Martin Odegaard, 90+6. dakikada Declan Rice ve 90+11. dakikada Gabriel Jesus attı. Konuk takımın tek golünü ise 27. dakikada Marcus Rashford kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Arsenal puanını 10'a yükseltirken, ligde ikinci yenilgisini yaşayan Manchester United 6 puanda kaldı.
Liverpool, 3 puana 3 golle uzandı
Liverpool, sahasında ağırladığı Aston Villa'yı 3. dakikada Dominik Szoboszlai, 22. dakikada Matty Cash (kendi kalesine) ve 55. dakikada Muhammed Salah'ın golleriyle 3-0 yendi.
Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, 65. dakikada Leon Bailey'nin yerine oyuna girdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.