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Arsenal, uzatmalarda attığı gollerle Manchester United'ı 3-1 yendi

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Arsenal, sahasında Manchester United'ı 3-1 mağlup etti.

Yunus Kaymaz  | 03.09.2023 - Güncelleme : 03.09.2023
Arsenal, uzatmalarda attığı gollerle Manchester United'ı 3-1 yendi

İstanbul

Londra ekibine galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Martin Odegaard, 90+6. dakikada Declan Rice ve 90+11. dakikada Gabriel Jesus attı. Konuk takımın tek golünü ise 27. dakikada Marcus Rashford kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Arsenal puanını 10'a yükseltirken, ligde ikinci yenilgisini yaşayan Manchester United 6 puanda kaldı.

Liverpool, 3 puana 3 golle uzandı

Liverpool, sahasında ağırladığı Aston Villa'yı 3. dakikada Dominik Szoboszlai, 22. dakikada Matty Cash (kendi kalesine) ve 55. dakikada Muhammed Salah'ın golleriyle 3-0 yendi.

Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, 65. dakikada Leon Bailey'nin yerine oyuna girdi.

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