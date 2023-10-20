Dolar
28.00
Euro
29.65
Altın
1,991.00
ETH/USDT
1,605.40
BTC/USDT
29,471.00
BIST 100
7,526.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Arjantinli futbolcu Papu Gomez'e doping yaptığı gerekçesiyle 2 yıl men cezası

Arjantin Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Alejandro Papu Gomez, doping yaptığı gerekçesiyle iki yıl men cezası aldı.

Yunus Kaymaz  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
Arjantinli futbolcu Papu Gomez'e doping yaptığı gerekçesiyle 2 yıl men cezası

İstanbul

Basına yansıyan haberlere göre, Dünya Kupası'ndan kısa bir süre önce alınan numunesinde yasaklı madde tespit edilen 35 yaşındaki oyuncu, iki yıl futboldan men edildi.

Geçen sezon formasını giydiği Sevilla'nın kulüp doktorlarına danışmadan oğluna ait çocuk şurubu içen Arjantinli futbolcu, testin pozitif çıkmasına gerekçe olarak şurubu gösterdi.

UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Sevilla'nın, transfer döneminin son gününde sözleşmesini feshettiği Papu Gomez eylül ayında İtalyan ekibi Monza ile sözleşme imzalamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren teklif TBMM'de
Filistin'de hayatını kaybedenler için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bütün dünyanın gözü önünde büyük bir insanlık suçu işleniyor
Halk otobüsleri bazı serbest kart sahiplerine yönelik ücretli taşıma uygulamasını başlattı
Aydın'da kaçak kazı yapan 9 kişi İHA'yla tespit edilip suçüstü yakalandı

Benzer haberler

Arjantinli futbolcu Papu Gomez'e doping yaptığı gerekçesiyle 2 yıl men cezası

Arjantinli futbolcu Papu Gomez'e doping yaptığı gerekçesiyle 2 yıl men cezası

Arjantin'in orta kesiminde etkili olan orman yangını yerleşim alanlarına sıçradı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet