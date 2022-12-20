Dolar
18.66
Euro
19.80
Altın
1,815.81
ETH/USDT
1,216.70
BTC/USDT
16,866.00
BIST 100
5,419.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

Arjantin'de milli takımlarını bekleyen halk başkent sokaklarını doldurdu

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, milli takımın dünya kupası şampiyonluğunu kazanmasının ardından otobüsle zafer turu atmasını bekleyen binlerce kişi sokaklara akın etti.

Muhammed Emin Canik   | 20.12.2022
Arjantin'de milli takımlarını bekleyen halk başkent sokaklarını doldurdu Fotoğraf: Martin Cossarini/AA

Buenos Aires

Arjantin Milli Takımı'nı taşıyan uçak, günün ilk ışıklarıyla Arjantin'e ulaştı. Geceyi, havalimanı yakınındaki Arjantin Futbol Federasyonu merkezinde geçiren futbolcular öğlen saatlerinde otobüsle zafer turu atmak üzere başkent Buenos Aires'e yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki mesafeden yola çıktı.

Futbol tutkusuyla meşhur Arjantin halkı, önce gece saatlerinde havalimanına, ardından futbolcuların kalacağı yere dünya şampiyonu takıma destek olmak için akın etti.

Sabahın erken saatleriyle şehir merkezine yönelen on binlerce kişi, başkent sokaklarını doldurdu.

Milli takım otobüsünün geçeceği yerde sevinç gösterileri yapan binlerce kişi, takım otobüsünün şehir merkezinden geçmeyeceği haberi üzerine, otobüsün geçeceği otoyola yöneldi.

Polis barikatını aşan kalabalık, şampiyon milli takımı ve Dünya Kupası'nı görebilmek için 25 Mayıs otoyolunu trafiğe kapattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bağcılar'da bir doktor, görev yaptığı aile sağlığı merkezinde darbedildi
Adalet Bakanı Bozdağ'dan CMK ücret tarifesine ilişkin açıklama
"Birinci Dergicilik Kongresi" düzenlendi
Palandöken ve Konaklı'da kayak sezonu "Sezona Merhaba" etkinliğiyle başladı
Hakkari'de kardan kapanan üs bölgesinin yolu açıldı

Benzer haberler

Arjantin'de milli takımlarını bekleyen halk başkent sokaklarını doldurdu

Arjantin'de milli takımlarını bekleyen halk başkent sokaklarını doldurdu

Arjantinli futbolcu Messi, milli formayı giymeye devam edecek

TBMM Başkanı Şentop Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'i kutladı

Fransa'da milli takımın finale yükselmesi coşkuyla kutlandı

Fransa'da milli takımın finale yükselmesi coşkuyla kutlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet