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Ancelotti: Arda'nın üzerinde baskı olmasını anlıyorum çünkü arkasında tüm Türkiye var

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlık sorunlarını nedeniyle bu sezon çok az süre alan Arda Güler'in üzerindeki baskıyı anlayışla karşıladığını, Arda'nın arkasında olan tüm Türkiye'nin onu sahada görmek istediğini söyledi.

Şenhan Bolelli  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
Ancelotti: Arda'nın üzerinde baskı olmasını anlıyorum çünkü arkasında tüm Türkiye var

Madrid

Ancelotti, yarın deplasmanda Getafe'ye karşı oynayacakları La Liga erteleme maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

İtalyan teknik adam, Arda Güler ile ilgili yöneltilen bir soruya, "İyi yolda ilerliyor. Fiziki olarak her geçen gün daha iyi ve İspanyol futbolunun yoğunluğuna alışıyor. Ama her zaman söylediğim gibi, sabırlı olmak gerek. Arda'nın üzerinde baskı olmasını anlıyorum çünkü arkasında tüm Türkiye var. Tüm ülke onu Real Madrid'de oynarken görmek istiyor. Ama bu çocuk 18 yaşında. Zamanı gelecek." cevabını verdi.

Arda Güler, şimdiye kadar sadece Kral Kupası'nda ilk 11'de sahaya çıkarak 59 dakika oynamış, Atletico Madrid'e karşı oynanan Süper Kupa yarı finali ve son oynanan deplasmandaki Las Palmas maçlarında ise son dakikalarda sahaya girmişti.

Real Madrid'de sezon sonu sözleşmeleri bitecek futbolcuların geleceği merak ediliyor

Öte yandan Real Madrid'de Toni Kroos, Luka Modric, Jose Ignacio Fernandez (Nacho) ve Lucas Vazquez'in sözleşmelerinin sezon sonunda bitecek olmasıyla ilgili İspanyol basınındaki tartışmalar devam ediyor.

Özellikle 38 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Modric'in geleceği merak konusu olurken, Ancelotti, yıldız futbolcunun Real Madrid ile sözleşmesini yenilemek istediğini söyledi.

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