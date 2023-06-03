Dolar
20.96
Euro
22.44
Altın
1,948.20
ETH/USDT
1,905.50
BTC/USDT
27,255.00
BIST 100
5,114.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Göreve Başlama Töreni” için salona geldi.
logo
Spor, Dünyadan Spor

Ameliyat edilen İspanyol tenisçi Nadal, kortlardan uzun bir süre daha uzak kalacak

Sakatlığı nedeniyle ocak ayından bu yana kortlara çıkamayan ve ameliyat edilen İspanyol tenisinin efsane ismi Rafael Nadal'ın tedavisine, uzun bir süre daha devam edilecek.

Doğa Kırmızıoğlu  | 03.06.2023 - Güncelleme : 03.06.2023
Ameliyat edilen İspanyol tenisçi Nadal, kortlardan uzun bir süre daha uzak kalacak

Ankara

Temsilcisi Benito Perez-Barbadillo tarafından yapılan açıklamada, bugün 37 yaşına giren Nadal'ın, sol kalçasında uzun süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle İspanya'nın Barcelona kentinde ameliyata alındığı ve operasyonun başarılı geçtiği belirtildi.

Fransa Açık'a (Roland Garros) 19 yıl sonra ilk kez katılamayan ve kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan Nadal'ın, iyileşme süresinin 5 ayı bulabileceği tahmin ediliyor. İspanyol tenisçinin, eylül ayındaki Davis Kupası Finalleri veya gelecek yıl düzenlenecek sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık ile kortlara dönmesi bekleniyor.

14 şampiyonlukla Fransa Açık tarihinin en başarılı tenisçisi Nadal, bu yıl ocak ayında katıldığı Avustralya Açık'ın ikinci turunda ABD'li Mackenzie Mcdonald'a elenmiş ve bu maçtaki sakatlığının ardından kortlara dönememişti. İspanyol tenisçi, geçen ay düzenlediği basın toplantısında, 2024'ün, kariyerinin son sezonu olabileceğini söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte sağanağın etkisiyle su basan dairedeki eşyalar balkondan düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmek için canla, başla çalışmayı sürdüreceğiz
Kastamonu'da etkili olan sağanakta bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Yayın dünyası 6-8 Haziran'da Rami Kütüphanesi'nde buluşacak
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Benzer haberler

Ameliyat edilen İspanyol tenisçi Nadal, kortlardan uzun bir süre daha uzak kalacak

Ameliyat edilen İspanyol tenisçi Nadal, kortlardan uzun bir süre daha uzak kalacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet