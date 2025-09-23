Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Altın Top ödülünü, Fransız futbolcu Dembele kazandı

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Ousmane Dembele kazandı.

Yunus Kaymaz  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
Fransız futbol dergisi France Football'un düzenlediği 2025 Altın Top ödülü, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu.

Paris Saint-Germain ile geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, Fransa Ligi ve Fransa Kupası şampiyonlukları yaşayan 28 yaşındaki Dembele, Altın Top ödülünün sahibi oldu.

Oylamada Barcelona'nın İspanyol futbolcusu Lamine Yamal ikinci, PSG'nin Portekizli oyuncusu Vitinha üçüncü sırayı aldı.

En iyi kadın futbolcu ödülüne ise üst üste üçüncü kez İspanya Milli Takımı ve Barcelona'nın yıldızı Aitana Bonmati layık görüldü.

Yamal, Kopa Kupası'nı üst üste 2. kez kazandı

Barcelona'nın 18 yaşındaki İspanyol yıldızı Lamine Yamal, sezonun en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Kopa Kupası'nı (Kopa Trophy) art arda ikinci kez kazanma başarısını gösterdi.

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Kopa Trophy oylamasında 5. sırada yer aldı.

Bu ödülün kadınlardaki sahibi ise yine Barcelona'dan 19 yaşındaki forvet Vicky Lopez oldu.

Yılın forvetine verilen Gerd Müller Kupası erkeklerde Arsenal'in İsveçli futbolcusu Viktor Gyökeres'e, kadınlarda Barcelona'nın Polonyalı oyuncusu Ewa Pajor'a gitti.

Yılın en iyi kalecisine verilen Lev Yaşin ödülünü, erkeklerde Manchester City'nin İtalyan file bekçisi Gianluigi Donnarumma, kadınlarda ise Chelsea'nin İngiliz kalecisi Hannah Hampton kazandı.

Yılın teknik direktörü Luis Enrique

Paris Saint-Germain'in İspanyol çalıştırıcısı Luis Enrique, erkeklerde yılık teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

İngiltere Milli Takımı'nı çalıştıran Hollandalı Sarina Wiegman da kadınlarda yılın teknik direktörü ödülünü aldı.

Yılın kulübü ödülü erkeklerde Paris Saint-Germain, kadınlarda Arsenal'e gitti.

Socrates ödülü ise 2019 yılında nadir görülen bir kemik kanseri türü nedeniyle 9 yaşındaki kızı Xana'yı kaybeden Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique tarafından çocuklara ve gençlere kapsamlı sağlık desteği sağlamak amacıyla kurulan Xana Vakfı'na verildi.

