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Alonso, Formula 1'de tüm sezon boyunca titanyum ağız korumasıyla yarışacak

Ünlü pilotun İsviçre'de bisiklet sürerken araba çarpması sonucu çenesinde kırık meydana gelmişti.

Doğa Kırmızıoğlu   | 12.03.2021
Alonso, Formula 1'de tüm sezon boyunca titanyum ağız korumasıyla yarışacak

Ankara

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda iki şampiyonluğu bulunan İspanyol pilot Fernando Alonso, çenesindeki kırık sebebiyle bu sezon tüm yarışlarda titanyum ağız korumasıyla yarışacağını söyledi.

İsviçre'de bisiklet sürerken araba çarpması sonucu 11 Şubat'ta çenesinde kırık meydana gelen ve ameliyat edilen 39 yaşındaki sürücü, yeni sezon öncesi Bahreyn'de başlayan test sürüşlerini sırasında sağlık ve form durumuna ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Form grafiğini yükseltmeye çalıştığından bahseden Alonso, "İki haftadır, normal antrenmanlarıma devam ediyorum. Pazartesi ve salı günleri simülatörde çalıştım. Yaşadığım trafik kazası, şampiyona hazırlıklarımı pek etkilemedi. Sadece takımın reklam ve film çalışmalarını kaçırdım. Kendimi iyi hissediyorum." dedi.

Çenesindeki kırık nedeniyle titanyum ağız koruması yapıldığını belirten Fernando Alonso, "Bu titanyum korumaları sezon bitene kadar takmak zorundayım. Daha sonra alınacaklar. Şampiyona bittikten sonra da çenemle ilgili durumlar devam edebilir ama bu, profesyonel hayatımı etkilemeyecek." ifadelerini kullandı.

Formula 1'e tekrar katılma gerekçelerini anlatan Alonso, "Turnuvaya dönüşümün asıl nedeni, son birkaç yılda formumun zirvesine çıktığımı hissetmem oldu. Eskisinden daha iyi sürüyordum ve yeni bir meydan okumaya hazır olduğumu fark ettim. Bu nedenle Formula 1'in benim için en iyi seçenek olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Formula 1'de 23 etaptan oluşan 2021 sezonu, 28 Mart'ta Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak.

Renault ile 2005 ve 2006 yıllarında şampiyonluk yaşayan Alonso, McLaren takımıyla 2018'de Formula 1'e veda etmiş ve kariyerini diğer otomobil yarışlarına yönlendirmişti. Bu sezon için F1'e dönüş kararı alan Alonso, Renault adını Alpine olarak değiştiren takımla anlaşmıştı.

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