Dolar
34.29
Euro
37.49
Altın
2,650.42
ETH/USDT
2,427.70
BTC/USDT
61,540.00
BIST 100
8,972.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başakşehir’de "Sosyal Konut ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim Töreni"nde konuşuyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Alman golcü Lukas Podolski, 39 yaşında futbolu bıraktı

Türkiye'de Galatasaray ve Antalyaspor formalarını da giyen Alman golcü Lukas Podolski, 39 yaşında futbolu bıraktı.

Fatih Erel  | 11.10.2024 - Güncelleme : 11.10.2024
Alman golcü Lukas Podolski, 39 yaşında futbolu bıraktı

İstanbul

Alman futbolcu, altyapısında yetiştiği Köln ile formasını giydiği son takım olan Polonya ekibi Gornik Zabrze arasında oynanan özel maçta kariyerini noktaladı.

Bayern Münih, Arsenal, Inter gibi dünyaca ünlü kulüplerde forma giyen Podolski, kariyerinde biri FIFA Dünya Kupası olmak üzere toplam 12 kupa kazandı.

Lukas Podolski, Almanya Milli Takımı formasıyla çıktığı 130 maçta 49 gol attı.

Galatasaray'da görev aldığı iki sezonda oynadığı 75 maçta 34 gol atan Podolski, Antalyaspor'da ise 1,5 sezonda çıktığı 47 maçta 7 kez ağları havalandırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay, Lübnan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarına beslenme desteği sağlıyor
Türkiye ile Sırbistan medya ve enformasyon alanında işbirliği yapacak
Türkiye, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün komutasını İtalya'ya devretti
Milli Savunma Bakanı Güler, İtalya Savunma Bakanı Crosetto ile görüştü
Yusufeli Barajı'nın ülke ekonomisine yıllık katkısı 6 milyar lira

Benzer haberler

Alman golcü Lukas Podolski, 39 yaşında futbolu bıraktı

Alman golcü Lukas Podolski, 39 yaşında futbolu bıraktı

Hull City yenilediği kadrosuyla Premier Lig'i hedefliyor

Futbolda haftanın programı

Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, ligde zirveyi hedefliyor

Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, ligde zirveyi hedefliyor
Karadağlı milli futbolcu Kuc: Kötü başlangıcı değiştirmeyi hedefliyoruz

Karadağlı milli futbolcu Kuc: Kötü başlangıcı değiştirmeyi hedefliyoruz
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: Karadağ tehlikeli bir rakip ve rakibimize sonsuz saygı duyuyoruz

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: Karadağ tehlikeli bir rakip ve rakibimize sonsuz saygı duyuyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet