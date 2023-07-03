Al-Nassr, Hırvat futbolcu Marcelo Brozovic'i transfer etti
Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al-Nassr, İtalya temsilcisi Inter'den Hırvat futbolcu Marcelo Brozovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.
İstanbul
Kulübün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Hırvatistan Milli Takımı'nda 87 kez forma giyen Brozovic, geçen sezon Inter formasıyla 40 maça çıktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.