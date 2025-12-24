Dolar
42.85
Euro
50.64
Altın
4,468.05
ETH/USDT
2,932.00
BTC/USDT
87,176.00
BIST 100
11,340.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Afrika Uluslar Kupası'nın sağlık tedarikçisi Acıbadem oldu

2025 Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) resmi sağlık tedarikçisi Acıbadem Sağlık Grubu oldu.

Ceren Aydınonat  | 24.12.2025 - Güncelleme : 24.12.2025
Afrika Uluslar Kupası'nın sağlık tedarikçisi Acıbadem oldu

İstanbul

2025 Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) resmi sağlık tedarikçisi Acıbadem Sağlık Grubu oldu.

Acıbadem Sağlık Grubundan yapılan açıklamaya göre, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Genel Sekreteri Veron Mosengo Omba ile Acıbadem Sağlık Grubu Spor Sponsorlukları Koordinatörü Doç. Dr. Çağrı İlk, Fas'ın Rabat kentinde düzenlenen toplantıda iş birliği anlaşmasını imzaladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anlaşma kapsamında Acıbadem, AFCON 2025 sağlık hizmetleri tedarikçisi olarak sporcu sağlığı alanındaki uzmanlığını küresel vitrine taşımayı ve Afrika futbolunun gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.

Türkiye'nin ilk ve tek FIFA akreditasyonuna sahip Sporcu Sağlığı Merkezi'ni bünyesinde barındıran Acıbadem Sağlık Grubu, turnuva süresince sakatlanan ve tedavilerini Türkiye'de sürdürmek isteyen futbolcuların sağlık hizmetlerini de üstlenecek. Sporcular, Acıbadem'in ileri tıbbi altyapısı ve uluslararası standartlardaki sağlık hizmetlerinden faydalanma imkanı bulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Nijerli mevkidaşı Sangare ile Ankara'da bir araya geldi
Ankara'da hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacak
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan Türkiye'yi ziyaret edecek
Malatya'da depremde 32 kişinin öldüğü Kasapoğlu Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı
Jandarma komandolar, İzmir'de gerçekleştirilen "Savaşçı Yarışması"nda mücadele ediyor

Benzer haberler

Afrika Uluslar Kupası'nın sağlık tedarikçisi Acıbadem oldu

Afrika Uluslar Kupası'nın sağlık tedarikçisi Acıbadem oldu

AFCON 2025 C Grubu'nda iki maç oynandı

Afrika Uluslar Kupası 2028’in ardından 4 yılda bir düzenlenecek

Afrika Uluslar Kupası bugün başlıyor

Afrika Uluslar Kupası bugün başlıyor
Süper Lig'den 21 futbolcu, Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterecek

Süper Lig'den 21 futbolcu, Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet