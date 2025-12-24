Afrika Uluslar Kupası'nın sağlık tedarikçisi Acıbadem oldu
2025 Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) resmi sağlık tedarikçisi Acıbadem Sağlık Grubu oldu.
Acıbadem Sağlık Grubundan yapılan açıklamaya göre, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Genel Sekreteri Veron Mosengo Omba ile Acıbadem Sağlık Grubu Spor Sponsorlukları Koordinatörü Doç. Dr. Çağrı İlk, Fas'ın Rabat kentinde düzenlenen toplantıda iş birliği anlaşmasını imzaladı.
Anlaşma kapsamında Acıbadem, AFCON 2025 sağlık hizmetleri tedarikçisi olarak sporcu sağlığı alanındaki uzmanlığını küresel vitrine taşımayı ve Afrika futbolunun gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.
Türkiye'nin ilk ve tek FIFA akreditasyonuna sahip Sporcu Sağlığı Merkezi'ni bünyesinde barındıran Acıbadem Sağlık Grubu, turnuva süresince sakatlanan ve tedavilerini Türkiye'de sürdürmek isteyen futbolcuların sağlık hizmetlerini de üstlenecek. Sporcular, Acıbadem'in ileri tıbbi altyapısı ve uluslararası standartlardaki sağlık hizmetlerinden faydalanma imkanı bulacak.