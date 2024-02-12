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Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon Fildişi Sahili

Kıtanın en önemli futbol organizasyonu Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahili, Nijerya'yı 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Abdulkadir Karakaya  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon Fildişi Sahili Fotoğraf: Fareed Kotb/AA

İstanbul

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü gerçekleştirilen turnuvanın finalinde, Nijerya ile ev sahibi Fildişi Sahili karşı karşıya geldi.


Fotoğraf: Yvan Gabon/AA

Abidjan kentindeki Alassane Ouattara Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını Nijerya, 38. dakikada William Troost-Ekong'un attığı golle 1-0 önde kapattı.

Franck Kessie'nin 62. dakikadaki golüyle beraberliği yakalayan Fildişi Sahili, 81. dakikada Sebastien Haller ile bir gol daha buldu ve mücadeleyi 2-1 kazandı.

Fildişi Sahili böylece, 1992 ve 2015 yıllarının ardından üçüncü kez Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa uzandı.


Fotoğraf: Fareed Kotb/AA

Gaziantep FK forması giyen Max Gradel ile Galatasaray'a transfer olan Serge Aurier, Fildişi Sahili'nde maça ilk 11'de başlarken, Trabzonsporlu Nicolas Pepe yedek bekledi.

Nijerya'da ise Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Paul Onuachu (Trabzonspor), Kenneth Omeruo (Kasımpaşa) ve Ahmed Musa (Sivasspor) forma şansı bulamadı.

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