Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek final maçları yarın başlayacak

Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) çeyrek final heyecanı yarın başlayacak.

Emre Aşıkçı  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek final maçları yarın başlayacak

İstanbul

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın çeyrek final müsabakalı, yarın ve 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.

Kupada çeyrek final maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.00 Mali-Senegal

22.00 Kamerun-Fas

Cumartesi:

19.00 Cezayir-Nijerya

22.00 Mısır-Fildişi Sahili

