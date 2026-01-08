Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek final maçları yarın başlayacak
Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) çeyrek final heyecanı yarın başlayacak.
İstanbul
Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın çeyrek final müsabakalı, yarın ve 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak.
Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Kupada çeyrek final maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
19.00 Mali-Senegal
22.00 Kamerun-Fas
Cumartesi:
19.00 Cezayir-Nijerya
22.00 Mısır-Fildişi SahiliAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.