Afrika Maarif Spor Oyunları'nın ilki Mali’de depremzedelere destekle başladı
Afrika Maarif Spor Oyunları'nın ilki, Türkiye'deki depremzedelere destek mesajlarıyla Batı Afrika ülkesi Mali'de başladı.
Ankara
Türkiye Maarif Vakfından (TMV) yapılan açıklamaya göre, 10 ülkeden 1500 sporcunun katıldığı 1. Afrika Maarif Spor Oyunları, Batı Afrika ülkelerinden Mali’de gerçekleştiriliyor.
Mali Milli Eğitim Bakanı Dedeou Ousmane, Mali Gençlik ve Spor Bakanı Mossa Ag Attaher, Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Murat Mustafa Onart, TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ve çok sayıda davetlinin katıldığı açılış töreninde, Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu ve stadyuma depremzedeler için destek pankartları asıldı.
Mali Milli Eğitim Bakanı Ousmane törende yaptığı konuşmada, "Kardeş ülke Türkiye’de depremde vefat eden herkese Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Mali tüm devlet gücü ile bu zor zamanda Türkiye'nin yanındadır. Ülkemize misafir olarak gelen tüm sporculara ve buna vesile olan Türkiye Maarif Vakfına teşekkür ederim." dedi.
Mali Gençlik ve Spor Bakanı Attaher de “Türkiye Maarif Vakfını bu organizasyonda sporun değerini gösterdiği ve çocuklarımıza sporu sevdirdiği için tebrik ediyorum. Üç gün boyunca Bamako’nun genç sporcuları ve Afrika’nın kardeş ülkelerinden gelen sporcularımız sporun farklı dallarında yarışacaklar. Ülkemize hoş geldiniz. Bu kıymetli organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
"Etkinlik birlik ve beraberliğimize katkı sunacak"
Büyükelçi Onart, "Türkiye’de yaşanan bu zor dönemde yanımızda olan Mali’ye ve tüm kardeş Afrika ülkelerine teşekkür ederim. Bugün çok gururluyum. Çünkü Maarif Vakfı ve Mali’nin desteği ile 10 ülkenin gençlerini bir araya topladık." sözleriyle etkinliğin birlik ve beraberliğe katkı sunacağına işaret etti.
"Türk milleti derdiyle dertlenenleri hiçbir zaman unutmayacaktır"
TMV Başkanı Akgün ise Kahramanmaraş merkezli depremlere değinerek, "Bu süreçte en büyük destekçilerimiz, sizler gibi dostlarımız ve kardeşlerimizdir. Ulaştırdığınız destekleriniz ve ettiğiniz dualar için sizlere müteşekkiriz. Türk milleti bu zor gününde derdiyle dertlenenleri ve kendisine uzatılan yardım elini hiçbir zaman unutmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Oyunlara katılan ülkelerle bu vesileyle kurulan münasebetlerin ve katılımcılar arasında gelişen pozitif enerjinin herkese yeni bir kültürel diplomasi kapısı açacağını düşündüğünü ifade eden Akgün, şunları kaydetti:
"Oyunlara 10 ayrı ülkeden 1500 sporcunun katılması, bu umudumuzu güçlendiriyor. Futboldan voleybola, yüzmeden uzun atlamaya kadar birçok dalda yapılacak müsabakalarda yarışacak binlerce sporcumuzun heyecanını şimdiden görebiliyorum. Oyunların halklarımızı birbirine yaklaştıran yeni ve kalıcı ilişkiler kurulabilmesine imkan sağlayan diplomasi yönü de bizleri en az sizler kadar heyecanlandırıyor."
Mali, Nijer, Togo, Gine, Gambiya, Gabon, Senegal, Kamerun, Moritanya ve Fildişi Sahili’nden 1500 sporcunun katıldığı 1. Afrika Maarif Spor Oyunları, üç gün boyunca devam edecek. Yarışmaların sonunda dereceye giren kişi ve takımlara ödülleri takdim edilecek.
Mali geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı’ndan Türkiye’ye taziye mesajları
Açılış programının ardından Akgün, Mali Başbakanı Choguel Kokalla Maiga ile bir araya geldi.
Büyükelçi Onart ve TMV ülke temsilcisi Coşkun Yılmaz ile Mali Eğitim Müşaviri Faruk Bozkoyun’un da katıldığı görüşme başbakanlık binasında gerçekleşti.
Başbakan Maiga, Türkiye’de meydana gelen depremden dolayı taziyelerini iletirken, Mali halkının her zaman olduğu gibi bugün de Türk halkı ile dayanışma içinde bulunduğunu dile getirdi.
Eğitim ve ekonomi konularının da ele alındığı görüşmede 1. Afrika Spor Oyunları’nın organizasyonunda verdikleri destek için Başbakan Maiga’ya teşekkürlerini sunan Akgün, Türkiye’nin dost ve kardeş Mali halkıyla tarihi bağlarına dikkat çekti.
Görüşmede ayrıca Türkiye Maarif Vakfının Mali’deki faaliyetleri ve gerçekleştirmeyi düşündüğü projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmenin ardından, Akgün ve beraberindeki heyet, Mali geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı Assimi Goita tarafından Mali Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edildi.
Goita, Türkiye’de meydana gelen depremler nedeniyle yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, Mali’nin her zaman Türkiye’nin yanında yer aldığını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.