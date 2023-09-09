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ABD Açık'ta tek erkekler finalinde Djokovic ile Medvedev karşılaşacak

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkekler finalinde Novak Djokovic ile Daniil Medvedev karşı karşıya gelecek.

Doğa Kırmızıoğlu  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
ABD Açık'ta tek erkekler finalinde Djokovic ile Medvedev karşılaşacak

Ankara

New York kentinde düzenlenen turnuvanın 12. gününde, tek erkekler yarı final maçları oynandı.

Turnuvanın 2021 şampiyonu 3 numaralı seribaşı Rus Medvedev, 3 saat 19 dakika süren mücadelenin ardından 2022 şampiyonu dünya 1 numarası Carlos Alcaraz'ı 7-6, 6-1, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek adını finale yazdırdı.

Kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğunu hedefleyen dünya 2 numarası Djokovic ise turnuvada ilk kez yarı finale kalan dünya 47 numarası Ben Shelton'ı 6-3, 6-2 ve 7-6'lık setlerin ardından 3-0 mağlup etti.

Sırp tenisçi, grand slam kariyerinin 36'ncı, ABD Açık'ta ise 10'uncu finaline, Medvedev karşısında çıkacak.

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