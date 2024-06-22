A Milli Futbol Takımı'nın tur şansı son maça kaldı
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 yenildi.
Dortmund
Maçın 6. dakikasında Türkiye gole çok yaklaştı. Sağdan Zeki Çelik'in yerden ortasında altıpasın solunda Kerem Aktürkoğlu'nun kayarak dokunduğu top, kaleciden sekti. Atağın devamında Portekiz savunması meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
22. dakikada Portekiz öne geçti. Soldan gelişen atakta Leao'nun yerden ortasında savunmadan seken top, penaltı noktasının sağındaki Bernardo Silva'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda top filelere gitti: 0-1.
29. dakikada Portekiz ikinci golü buldu. Kaleci Altay'ın topa çıktığı sırada savunmada Samet Akaydın'ın hatalı geri pasında meşin yuvarlak çizgiyi geçti: 0-2.
31. dakikada soldan 2 kişiyi çalımlayarak ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun yakın direğe yerden vuruşunda, kaleci topu ayağıyla kornere uzaklaştırdı.
41. dakikada Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından yerden şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti.
İlk yarı, Portekiz'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
53. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazda topu önüne alan Yusuf Yazıcı'nın kaleye yaklaşık 20 metre mesafeden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Diogo Costa'da kaldı.
56. dakikada Portekiz farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan savunma arkasına atılan topu alıp ceza sahasına giren Ronaldo, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda pasını sol çaprazda müsait pozisyondaki Bruno Fernandes'e aktardı. Bu oyuncunun boş kaleye vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3.
88. dakikada atılan ara pasta defansın arkasına sarkan Bernardo Silva kale önünde topa vurmaya çalışırken kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kurtardı.
Karşılaşma, Portekiz'in 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Portekiz bu galibiyetle puanını 6'ya çıkararak liderliğe yükselirken, A Milli Takım 3 puanla ikinci sırada yer aldı.
Grupta bugün oynanan maçta 1-1 berabere kalan Çekya ve Gürcistan'ın ise 1'er puanı bulunuyor.
Türkiye, gruptaki son maçını 26 Haziran Çarşamba günü Hamburg'da Çekya ile oynayacak.
Abdülkerim Bardakcı, Çekya maçında yok
Milli takımın savunma oyuncularından Abdülkerim Bardakcı, Portekiz karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Grupta Gürcistan ile oynanan karşılaşmada da sarı kartla cezalandırılan Abdülkerim, şampiyonadaki ikinci sarı kartını gördü.
Abdülkerim, ay-yıldızlı ekibin grupta Çekya ile oynayacağı müsabakada forma giyemeyecek.
Arda Güler tezahüratları
Türk taraftarlar, Portekiz karşısında ilk 11'de yer almayan Arda Güler'in oyuna girmesi için ilk yarıda tezahüratlarda bulundu.
Ay-yıldızlı ekip geriye düştükten sonra Arda ısınmak için saha kenarına gelince taraftarlar, milli futbolcuya yönelik tezahüratlar yaptı.
Teknik direktör Vincenzo Montella, Arda Güler'i 70. dakikada Yunus Akgün'ün yerine oyuna sürdü.
Samet ve Zeki kart ceza sınırına geldi
A Milli Futbol Takımı'nda Portekiz ile oynanan maçta sarı kart gören Samet Akaydın ve Zeki Çelik, kart ceza sınırına geldi.
Samet ve Zeki, bir sarı kart daha görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
Ay-yıldızlı ekipte Hakan Çalhanoğlu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu arada Samet Akaydın, mücadelenin 75. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı ve yerini Merih Demiral'a bıraktı.
Portekiz'e karşı kötü istatistik sürdü
A Milli Futbol Takımı'nın Portekiz'e karşı resmi maçlardaki galibiyet özlemi sürdü.
Türkiye, Portekiz'e karşı oynadığı 10. maçta 8. yenilgisini yaşadı. Ay-yıldızlı ekip, Portekiz karşısında yalnızca özel maçlarda 2 galibiyet elde etti.
Türkiye bu maçlarda 9 gol atabilirken, kalesinde gördüğü gol sayısı 22'ye yükseldi.
İki taraftar sahaya girdi
Türkiye ile Portekiz arasında oynanan karşılaşmada oyun iki kez sahaya giren taraftarlar nedeniyle durdu.
Sahaya giren iki çocuk da Ronaldo'ya koşup fotoğraf çektirmeye çalıştı.
İlk çocuk hedefine ulaşırken, ikinci çocuk fotoğrafı çekemeden güvenlik görevlileri tarafından saha dışına alındı.
Portekizli futbolcu Bernardo Silva: Hedefimize bir adım daha yaklaştık
Portekiz'in deneyimli oyuncusu Bernardo Silva, gruptan ilk sırada çıkmayı garantiledikleri için mutlu olduklarını söyledi.
Maçın oyuncusu da seçilen Bernardo Silva, karşılaşmanın ardından BVB Dortmund Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, "Gruptan ilk sırada çıkıyoruz. Hedefimize bir adım daha yaklaştık. Kupayı kaldırma hedefimiz hala çok uzak ama bu akşam sanıyorum ki çok iyi bir futbol sergiledik." dedi.
Karşılaşmanın ilk golünü atan Portekizli futbolcu, şöyle konuştu:
"Gol atmam önemli değil, önemli olan Portekiz'in kazanmış olması. Gruptan birinci sırada çıkmayı garantiledik. Üst tur için de hazırız, tabii ki bir maçımız daha var. Özellikle maçın başında gol attığınızda kendinize olan güveniniz artıyor, bugün sahada çok iyiydik. Evet Türkiye bastırdı, baskı uyguladı ama biz de onların baskılarına karşılık verdik. Çok tehlikeli olduklarını biliyorduk, elde ettiğimiz skordan çok mutluyuz. Almanya'da çok fazla Türk göçmen olduğunu biliyorduk ama yine de taraftarımızın desteğini arkamızda hissettik, harikaydılar. Daha azlardı belki ama sesleri gür çıkıyordu. Oyunun hiçbir noktasında baskı altında olduğumuzu hissetmedik. Maçın kilidi bu değildi, maçın başında gol bulmamızdı."
Takım olarak her geçen gün daha iyi hale geldiklerinin altını çizen 29 yaşındaki oyuncu, "Her an gelişmezsek bir şeyler yolunda gitmiyor demektir. Bazı maçlarda, mesela Hırvatistan maçında gerekeni yapamadık ya da diğer bazı maçlarda da bunu gördük ama bugün sonuç çok daha iyi oldu. İlk maç ve ikinci maç arasında çok büyük ilerleme kaydettik diyemeyiz ama doğru yoldayız. Grup sonrası için hazırız." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.