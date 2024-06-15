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Dünyadan Spor, EURO 2024

A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ve İzlanda maçlarının yeri belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2024-25 sezonu UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta ekim ayında Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçların yeri belli oldu.

Yunus Kaymaz  | 15.06.2024 - Güncelleme : 15.06.2024
A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ve İzlanda maçlarının yeri belli oldu

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, 11 Ekim Cuma günü Karadağ'ı Samsun'da konuk edecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak.

Ay-yıldızlılar, 14 Ekim Pazartesi günü ise deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Laugardalsvöllur Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadelenin başlama vuruşu, TSİ 21.45'te yapılacak.

Millilerin grubunda Karadağ ve İzlanda'nın yanı sıra Galler bulunuyor.

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