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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Danimarka'ya 3-0 yenildi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Danimarka'ya 3-0 yenildi.

Fatih Çakmak  | 25.08.2024 - Güncelleme : 25.08.2024
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Danimarka'ya 3-0 yenildi

Ankara

Middelfart şehrindeki oynanan maçta Türkiye, rakibine 25-23, 25-23 ve 27-25'lik setlerle mağlup oldu.

Milli takım, gruptaki ikinci maçında 29 Ağustos Perşembe günü Ankara'da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda Macaristan'ı konuk edecek.

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