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Yeni 105 mobil göç noktası aracı, düzensiz göçle daha etkin mücadele sağlayacak

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı bünyesinde yeni hizmete alınan 105 mobil göç noktası aracı, düzensiz göçle daha etkin mücadele imkanı sağlayacak.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 17.07.2025 - Güncelleme : 17.07.2025
Yeni 105 mobil göç noktası aracı, düzensiz göçle daha etkin mücadele sağlayacak Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Göç İdaresi Başkanlığında düzenlenen "Mobil Göç Aracı Hizmete Alım Töreni"yle 105 yeni mobil göç noktası aracı hizmete alındı.

Mobil göç noktası araçlarının donanımı ve işleyişi hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Göç İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Veysel Dağlar, 81 ilde hizmet veren mobil göç noktası araçlarının sayısının, illerdeki ihtiyaçlara göre dinamik olarak yönetildiğini belirtti.

Dağlar, "Hangi ile kaç araç gideceği, o ildeki göçmen sayısının fazlalığı, düzensiz göçmen yakalanma sayıları ve 'yoğunluk' oranlarına göre ayarlanıyor." dedi.

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Caydırıcı etki

Mobil göç noktası uygulamasının en önemli etkilerinden birinin caydırıcılık olduğunu vurgulayan Dağlar, "Bu araçlar olmadan önce meydanlarda düzensiz göçmen sayısı çok daha fazlaydı." diye konuştu.

Dağlar, 7 gün 24 saat esasıyla yürütülen denetimlerin, tamamen insani şartlarda ve kişilerin kibarca araçlara davet edilmesiyle profesyonelce yürütüldüğünü belirtti.

Sorgulama sürecinin hızının ve güvenilirliğinin ardındaki teknolojiye de işaret eden Dağlar, sistemin yerli ve milli altyapıya sahip olduğunu kaydetti.

Veysel Dağlar, "Sistemimiz, yerli ve milli biyometrik parmak izi sistemi ile Göç İdaresi'nin merkezi veri tabanı olan GöçNet'in tam entegre çalışmasına dayanıyor. Yabancının parmak izi, fotoğrafı ve demografik bilgileri bir araya getirilerek 1 dakika içerisinde sorgu sonucuna ulaşıyoruz. Eğer kişi düzenli bir göçmense yoluna devam ediyor, değilse gerekli işlemler başlatılıyor." ifadelerini kullandı.

Dağlar, mobil göç araçlarının nerelerde konuşlanacağı ile ilgili de "Tüm meydanlarda her taraftayız. Metro çıkışlarında, üniversite önlerinde. Yani düzensiz göçmenin olabileceği her yere bakıyoruz." bilgisini paylaştı.

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