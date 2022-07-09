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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Challenger Kupası'nda Katar ile karşılaşacak

FIVB Challenger Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu.

Fatih Çakmak   | 09.07.2022
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Challenger Kupası'nda Katar ile karşılaşacak

Ankara

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'nin ev sahipliğinde 28-31 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek kupaya, 2021 Avrupa Altın Ligi şampiyonu ve 2022 Avrupa Altın Ligi finalisti apoletiyle katılan A Milli Erkek Voleybol Takımı, çeyrek finalde Katar ile karşılaşacak.

"Filenin Efeleri", çeyrek finalde rakibi elemesi halinde ise yarı finalde Güney Kore-Avustralya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

FIVB Challenger Kupası'nda ayrıca Küba-Şili, Tunus-Çekya çeyrek final maçları oynanacak.

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