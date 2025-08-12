A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası elemelerinde yarın Danimarka'yı ağırlayacak
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası elemeleri dördüncü maçında yarın Malatya'da Danimarka'yı konuk edecek.
Ankara
Orduzu Pınarbaşı Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, 18.00'de başlayacak.
Mücadeleyi Yunan Vasileios Vasileiadis ile Azeri Eldar Zulfugarov hakem ikilisi yönetecek.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
A Grubu'nda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet elde eden milli takım, 6 puanla ikinci sırada yer alıyor. Oynadığı iki maçı da kazanan Danimarka ise averajla ilk sırada bulunuyor.
Grup liderleri ve en iyi 5 ikinci ülke Avrupa şampiyonası bileti almaya hak kazanacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Macaristan maçı kadrosu şu şekilde:
Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya
Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler
Smaçörler: Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit
Orta oyuncular: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan
Liberolar: Beytullah Hatipoğlu, Abdulsamet YalçınAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.