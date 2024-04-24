Dolar
32.52
Euro
34.82
Altın
2,318.79
ETH/USDT
3,243.50
BTC/USDT
66,107.00
BIST 100
9,693.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) 4. etabını, Dsm-Firmenich PostNL takımının Danimarkalı sporcusu Tobias Andresen kazandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

Muğla

Marmaris ile Bodrum arasındaki 137,9 kilometrelik parkurda düzenlenen 4. etaba, 168 sporcu katıldı. 91 ile 94'üncü kilometreler arasında 2. kategori bir tırmanışın, devamında ise teknik iniş bölümlerinin bulunduğu etabın son bölümü büyük heyecana sahne oldu.

James Whelan, Calum Johnston, Nanuele Tarozzi ve Gianni Marchand'dan oluşan kaçış grubu son kilometrede yakalandı.

Son metrelerde atağa geçen Tobias Andresen, 3 saat 29 dakika 42 saniyelik derecesiyle Bora-Hansgrohe takımından Danny van Poppel ve Alpecin-Deceuninck'ten Henri Uhlig'in önünde birinci oldu.

21 yaşındaki bisikletçi Andresen, 14 saat 33 dakika 55 saniyelik süresiyle genel klasmanda da zirveye yerleşerek "turkuaz mayo"yu giydi.

Polti Kometa takımından Giovanni Lonardi, sprint klasmanındaki liderliğini sürdürdü.

Türkiye güzellikleri klasmanı lideri Bike Aid takımından Vinzent Dorn, iki tırmanış prim kapısını da ilk sırada geçerek "kırmızı mayo"yu da ele geçirdi.

Etaba kırmızı mayoyla başlayan Beykoz Belediyespor'un genç bisikletçisi Samet Bulut ise 3. kategori tırmanış kapısından 3. sırada geçti. Samet, 2. kategori tırmanışa yaklaşırken içinde yer aldığı grubun temposuna ayak uyduramayarak geriledi ve mayoyu kaybetti.

4. etabını kazanarak genel klasmanda liderliğe yükselen Dsm-Firmenich PostNL takımının Danimarkalı sporcusu Tobias Andresen, takım arkadaşı Fabio Jakobsen'in geride kaldığı bir etapta takımı adına önemli bir iş başardığını söyledi.

Etabın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Andresen, TUR 2024'e aynı zamanda İtalya Bisiklet Turu'na hazırlanmak amacıyla geldiklerini belirterek, "Son 20 kilometrede iki kez bisiklet değiştirmek zorunda kaldım. Ana grubu yakaladığım için şanslıydım. Takım arkadaşım Fabio Jakobsen ve ben burada kendimizi kanıtlamak istiyorduk. Sprintlerdeki önceliğimiz Fabio. Ben de onu desteklemek için önde yer alan son sürücüyüm. Yalnızca 21 yaşındayım o sebeple benim için önemli bir iş. Eğer Fabio başaramazsa takım adına bu işi yapmak bana düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin sıcak ve güzel bir ülke olduğunu aktaran Andresen, tek gün yarışlarının ardından haftalık yarışlara katılmanın, büyük turlardaki yarışma anlayışına adapte olmak açısından önemli olduğunu da dile getirdi.

TUR 2024'te yarın

Yarın Muğla'da başlayacak yarış, Aydın'da devam edecek. Startı, saat 11.40'ta Bodrum Belediyesi önünden verilecek 177,9 kilometrelik 5. etap, Kuşadası Marina'da tamamlanacak.

Bu yıl 59. kez organize edilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 28 Nisan Pazar günü İstanbul'da son bulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü sanıklarının yargılanmasına devam edildi
Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MİT ve İEM operasyonuyla yakalanan PKK/KCK'nin sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklanarak cezaevine gönderildi
Dışişleri: (ABD'nin İnsan Hakları Raporu) ABD'nin çifte standardı sonlandırması çağrımızı yineliyoruz
Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz'ın başkanlığında önemli başarılara imza attı

Benzer haberler

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

Bodrum'da bisiklet ve yürüyüş turlarına ilgi artıyor

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Marmaris-Bodrum etabı başladı

Mutlu Erçevik, Cumhurbaşkanlığı Turu'nu dünyanın en iyileri arasına sokma konusunda iddialı

Mutlu Erçevik, Cumhurbaşkanlığı Turu'nu dünyanın en iyileri arasına sokma konusunda iddialı
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3. etabını Lonardi kazandı

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3. etabını Lonardi kazandı
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda ikinci etabın galibi Kanter oldu

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda ikinci etabın galibi Kanter oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet