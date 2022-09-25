Dolar
18.41
Euro
17.84
Altın
1,643.66
ETH/USDT
1,289.90
BTC/USDT
18,982.00
BIST 100
3,281.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

3 Bant Bilardo Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Burak Haşhaş şampiyon oldu

Milli sporcu Burak Haşhaş, Hollanda'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Muhammed Boztepe   | 25.09.2022
3 Bant Bilardo Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Burak Haşhaş şampiyon oldu Fotoğraf: Faruk Küçük/AA

Ankara

Heerhugowaard kentinde gerçekleştirilen organizasyonun yarı finalinde milli bilardocular Denizcan Akkoca ile Burak Haşhaş karşılaştı.

Burak, Denizcan'ı yenerek finale yükseldi ve Yunan Dimitris Seleventas'ın rakibi oldu.

Yunan rakibini yenen Haşhaş, altın madalya kazandı.

Denizcan Akkoca ise ilk defa katıldığı organizasyonda bronz madalya sahibi oldu.

Bakan Kasapoğlu, altın madalya kazanan Burak Haşhaş'ı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hollanda'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Burak Haşhaş'ı tebrik etti.

Kasapoğlu, mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Hollanda'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Gençler Dünya Şampiyonası finalinde Yunan rakibini 35-10 mağlup ederek şampiyon olan Burak Haşhaş'ı kutluyorum. Genç sporcumuzun başarısı bizleri hem gururlandırdı hem de gelecek adına umutlandırdı. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Genç sporcumuz Burak Haşhaş'ın başarılarının devamını diliyorum. Şampiyonada bronz madalyanın sahibi olan Denizcan Akkoca'yı da tebrik ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi soru kitapçıkları erişime açıldı
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Mega yat "Anna" Marmaris'te
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

3 Bant Bilardo Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Burak Haşhaş şampiyon oldu

3 Bant Bilardo Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Burak Haşhaş şampiyon oldu

"Filenin Sultanları" Dünya Şampiyonası'nda sahneye çıkıyor

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarın başlıyor

Letonya ve Hollanda, Putin'in seferberlik ilanına karşı "Ukrayna'ya destek" çağrısı yaptı

Letonya ve Hollanda, Putin'in seferberlik ilanına karşı "Ukrayna'ya destek" çağrısı yaptı
Hollanda'da enerji krizine karşı yeni önlemler alındı

Hollanda'da enerji krizine karşı yeni önlemler alındı
Hollanda Kralı, insanların faturalarını ödeyememesinin acı verici olduğunu söyledi

Hollanda Kralı, insanların faturalarını ödeyememesinin acı verici olduğunu söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet