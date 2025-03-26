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2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 2. hafta maçları tamamlandı

Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin 2. haftasında 6 maç yapıldı.

Mutlu Demirtaştan  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 2. hafta maçları tamamlandı

İstanbul

Sipay Bodrum FK'de forma giyen Enis Bardhi'nin görev yaptığı Kuzey Makedonya, Galler ile 1-1 berabere kaldı.

A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçına 4 Eylül'de çıkacağı elemelerde alınan sonuçlar şöyle:

I Grubu

Moldova-Estonya: 2-3

İsrail-Norveç: 2-4

J Grubu

Kuzey Makedonya-Galler: 1-1

Lihtenştayn-Kazakistan: 0-2

L Grubu

Cebelitarık-Çekya: 0-4

Karadağ-Faroe Adaları: 1-0

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