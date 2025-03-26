2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 2. hafta maçları tamamlandı
Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin 2. haftasında 6 maç yapıldı.
İstanbul
Sipay Bodrum FK'de forma giyen Enis Bardhi'nin görev yaptığı Kuzey Makedonya, Galler ile 1-1 berabere kaldı.
A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçına 4 Eylül'de çıkacağı elemelerde alınan sonuçlar şöyle:
I Grubu
Moldova-Estonya: 2-3
İsrail-Norveç: 2-4
J Grubu
Kuzey Makedonya-Galler: 1-1
Lihtenştayn-Kazakistan: 0-2
L Grubu
Cebelitarık-Çekya: 0-4
Karadağ-Faroe Adaları: 1-0Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.