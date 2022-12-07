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Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Emre Doğan   | 07.12.2022
2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Doha

Katar'da düzenlenen turnuvada 3-4-5 ve 6 Aralık'ta oynanan son 16 turu maçlarında rakiplerine üstünlük kuran Hollanda, Arjantin, Fransa, İngiltere, Hırvatistan, Brezilya, Fas ve Portekiz, çeyrek finale yükseldi.

Son 16 turu müsabakalarında toplam 28 gol atıldı. Bu karşılaşmalarda 6 takım normal süre, 2 ekip ise penaltı atışları sonucunda çeyrek final bileti aldı.

Futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çeyrek final eşleşmeleri ve müsabakaların programı şöyle:

9 Aralık Cuma:

18.00 Hırvatistan-Brezilya (Education City)

22.00 Hollanda-Arjantin (Lusail)

10 Aralık Cumartesi:

18.00 Fas-Portekiz (Al Thumama)

22.00 İngiltere-Fransa (Al Bayt)

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