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2021 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 2,4 milyon dolar ödül dağıtılacak

İstanbul'da düzenleneceği açıklanan 2021 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda toplam 2,4 milyon dolar para ödülü dağıtılacağı bildirildi.

Erkan Tiryaki   | 04.10.2021
2021 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 2,4 milyon dolar ödül dağıtılacak

Ankara

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, aralık ayının ilk yarısında İstanbul'da gerçekleşecek organizasyonda 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 81 ve +81 kiloda dünyanın en iyi boksörlerinin madalya mücadelesi vereceği belirtildi.

Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli ile olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu'nun da yer alacağı şampiyonada altın madalyaya 100 bin, gümüş madalyaya 50 bin, bronz madalyaya ise 25 bin dolar ödül olmak üzere toplan 2,4 milyon dolar para ödülü verileceği kaydedildi.




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