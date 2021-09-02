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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Mahmut Bozteke'den bronz madalya

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın dokuzuncu gününde tekvandoda erkekler 61 kilo K44 sınıfında Mahmut Bozteke, bronz madalya kazandı.

Erkan Tiryaki   | 02.09.2021
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Mahmut Bozteke'den bronz madalya

Ankara

Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda Mahmut, bronz madalya maçında İtalyan Antonino Bossolo'yla karşılaştı.

Mahmut, ilk rauntta 14-2 üstünken hakem kararıyla müsabakayı kazandı ve bronz madalya elde etti.

Milli sporcu, paralimpik oyunlarda Türkiye'ye tekvando branşında madalya getiren ilk isim oldu.

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