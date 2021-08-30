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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Bahattin Hekimoğlu bronz madalya kazandı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Bahattin Hekimoğlu, bronz madalya kazandı.

Erkan Tiryaki   | 30.08.2021
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Bahattin Hekimoğlu bronz madalya kazandı

Ankara

Yumenoshima Park'ta yapılan okçuluk müsabakalarında Bahattin, bronz madalya maçında İran'dan Mohammadreza Zandi'yle karşılaştı.

Rakibini 139-134 mağlup eden Bahattin, bronz madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da müsabakayı takip etti.

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