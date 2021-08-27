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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Ali Öztürk, yarı finale yükselerek madalya kazanmayı garantiledi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 5) Ali Öztürk, yarı finale yükselerek madalya kazanmayı garantiledi.

Erkan Tiryaki   | 27.08.2021
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Ali Öztürk, yarı finale yükselerek madalya kazanmayı garantiledi

Ankara

Dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Ali Öztürk, Tokyo'daki Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarının çeyrek finalinde Sırbistan'dan Mitar Palikuca'yla karşılaştı.

Rakibini 13-11, 8-11, 11-7 ve 11-6'lık setlerle 3-1 yenen Ali, adını yarı finale yazdırdı. Masa tenisinde yarı finale çıkan sporcular bronz madalya almayı garantiliyor.

Ali Öztürk, yarı final mücadelesinde son paralimpik şampiyonu Çinli Ningning Cao ile yarın TSİ 08.20'de karşılaşacak.

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