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Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli kürekçi Onat Kazaklı çeyrek finale çıktı

Tokyo Körfezi'nde Sea Forest Waterway'de gerçekleşen kürek yarışlarında Türkiye'yi Onat Kazaklı temsil etti.

Erkan Tiryaki   | 23.07.2021
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli kürekçi Onat Kazaklı çeyrek finale çıktı Fotoğraf: Turar Kazangapov/AA

Tokyo

28 yaşındaki milli sporcu, erkekler tek çifte (M1x) eleme yarışında 7.20.11'lik derecesiyle kendi serisinde 3. sırayı aldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Onat Kazaklı'nın çeyrek final müsabakası, 26 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşecek.

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