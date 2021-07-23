2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli kürekçi Onat Kazaklı çeyrek finale çıktı
Tokyo Körfezi'nde Sea Forest Waterway'de gerçekleşen kürek yarışlarında Türkiye'yi Onat Kazaklı temsil etti.
Tokyo
28 yaşındaki milli sporcu, erkekler tek çifte (M1x) eleme yarışında 7.20.11'lik derecesiyle kendi serisinde 3. sırayı aldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Onat Kazaklı'nın çeyrek final müsabakası, 26 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.