2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında 3 olimpiyat rekoru birden kırıldı
Halterde erkekler 73 kilo müsabakalarında Çinli Zhiyong Shi, 3 olimpiyat rekoru birden kırarak altın madalya kazandı.
Tokyo
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları halter branşında, erkekler 73 kiloda Çinli Zhiyong Shi, 3 olimpiyat rekoru birden kırarak altın madalya elde etti.
Tokyo International Forum'da gerçekleştirilen halter müsabakalarında, erkekler 73 kiloda madalyalar dağıtıldı.
#Tokyo2020 🏋🏻♂️Halter dalında 73 kiloda yarışan Çinli halterci Shi Zhiyong, koparmada 166, silkmede 198 kilo kaldırdı. Toplamda 364 kilo ile 3 olimpiyat rekoru birden kırdı!🥇pic.twitter.com/xtZ59MaH1W— AA SPOR (@aa_spor) July 28, 2021
Çinli halterci Zhiyong Shi, koparmada 166, silkmede 198 ve toplamda ise 364 kilo kaldırarak 3 olimpiyat rekoru birden kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.
Venezuelalı Julio Ruben Mayora Pernia, toplamda 346 kiloluk kaldırışıyla gümüş, Arnavutluk'tan Briken Calja ise 341 kiloyla bronz madalyaya ulaştı.