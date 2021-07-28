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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında 3 olimpiyat rekoru birden kırıldı

Halterde erkekler 73 kilo müsabakalarında Çinli Zhiyong Shi, 3 olimpiyat rekoru birden kırarak altın madalya kazandı.

Murat Keleş   | 28.07.2021
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında 3 olimpiyat rekoru birden kırıldı

Tokyo

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları halter branşında, erkekler 73 kiloda Çinli Zhiyong Shi, 3 olimpiyat rekoru birden kırarak altın madalya elde etti.

Tokyo International Forum'da gerçekleştirilen halter müsabakalarında, erkekler 73 kiloda madalyalar dağıtıldı.

Çinli halterci Zhiyong Shi, koparmada 166, silkmede 198 ve toplamda ise 364 kilo kaldırarak 3 olimpiyat rekoru birden kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Venezuelalı Julio Ruben Mayora Pernia, toplamda 346 kiloluk kaldırışıyla gümüş, Arnavutluk'tan Briken Calja ise 341 kiloyla bronz madalyaya ulaştı.

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