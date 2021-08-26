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Dünyadan Spor, Tokyo 2020

2020 Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 184'e çıktı

2020 Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 184'e yükseldiği bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 26.08.2021
2020 Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 184'e çıktı

Tokyo

Organizasyon Komitesi, Paralimpik Oyunları kapsamında 15 kişide Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Kovid-19'a yakalananlar arasında Tokyo'daki sporcu semtinde barınan iki sporcu da yer aldı.

Bunun yanı sıra semtte kalmayan iki yetkili, 10 sözleşmeli çalışan da virüse yakalananlar arasında bulunuyor.

Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.

Böylelikle Paralimpik Oyunları'na akredite kişiler arasında Kovid-19'a yakalananların sayısı 184'e yükseldi.

160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarıştığı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları 5 Eylül'e kadar sürecek.

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