Euro
10.15
Dolar
8.40
BIST 100
1,460.86
Altın
1,876.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, EURO 2020

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na D ve E gruplarında yarın oynanacak 3 maçla devam edecek

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) heyecan, D ve E gruplarında yarın oynanacak 3 maçla devam edecek.

Mutlu Demirtaştan   | 13.06.2021
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na D ve E gruplarında yarın oynanacak 3 maçla devam edecek

İstanbul

Günün ilk maçında D Grubu'nda İskoçya ile Çekya karşılaşacak. İskoçya'nın Glasgow kentinde bulunan Hampden Park'ta oynanacak mücadele, TSİ 16.00'da başlayacak.

Yarının ikinci maçında E Grubu'nda Polonya ile Slovakya karşı karşıya gelecek. Rusya'nın Saint Petersburg şehriyle aynı adı taşıyan stadın ev sahipliğindeki maç, TSİ 19.00'da yapılacak.

İspanya ile İsveç ise günün son karşılaşmasında sahaya çıkacak. İki takım arasındaki E Grubu mücadelesi, İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda TSİ 22.00'de oynanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Günlük 1 milyon doz Kovid-19 aşılamasıyla sonbaharda 'eski normale' dönülebilir
Türkiye genelinde bugün 448 bin kişi Kovid-19 aşı randevusu aldı
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı son 10 haftanın en düşük seviyesinde
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor
Kovid-19 aşısı için 40 yaş ve üstü vatandaşlara randevu verilmeye başlandı

Benzer haberler

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na D ve E gruplarında yarın oynanacak 3 maçla devam edecek

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na D ve E gruplarında yarın oynanacak 3 maçla devam edecek

Turnuvanın ev sahiplerinden Rusya, Belçika'ya yenildi

Eriksen'in fenalaşması nedeniyle ara verilen maçta kazanan Finlandiya oldu

A Milli Takım Roma'da kaldığı otelden ayrıldı

A Milli Takım Roma'da kaldığı otelden ayrıldı
Türkiye EURO 2020 açılış maçında İtalya’ya yenildi

Türkiye EURO 2020 açılış maçında İtalya’ya yenildi
EURO 2020 öncesi Rusya Milli Takımı'nda bir futbolcu Kovid-19'a yakalandı

EURO 2020 öncesi Rusya Milli Takımı'nda bir futbolcu Kovid-19'a yakalandı