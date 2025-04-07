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Dünya

Zuckerberg'in, Beyaz Saray yakınlarında 23 milyon dolarlık malikane satın aldığı ortaya çıktı

Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in Beyaz Saray yakınlarında 23 milyon dolar değerinde malikane satın aldığı ifade edildi.

Damla Delialioğlu  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
Zuckerberg'in, Beyaz Saray yakınlarında 23 milyon dolarlık malikane satın aldığı ortaya çıktı

Ankara

New York Post gazetesinin, ismi açıklanmayan Meta sözcüsüne dayandırdığı habere göre, Zuckerberg, başkent Washington DC'de 23 milyon dolara ev satın aldı.

Sözcü, Meta Amerikan teknoloji liderliğine ilişkin politikalar üzerinde çalıştığı sürece Zuckerberg'in bu malikanede daha fazla zaman geçireceğini belirtti.

Beyaz Saray'a arabayla yaklaşık 15 dakika uzaklıkta bulunan malikane, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in resmi konutuna da yürüme mesafesinde yer alıyor.

Amerikan Politico dergisinde, 15 bin 400 metrekarelik malikane, "Washington tarihinde satılan en pahalı üçüncü ev" olarak nitelendirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'taki yemin törenine katılan iş insanları arasında yer alan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos dahil birçok ABD'li teknoloji devinin, Washington'da milyon dolarlık evlere sahip olduğu biliniyor.

Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını nedeniyle Facebook hesabının kapatılmasının ardından kendisine "sansür uygulandığı" gerekçesiyle açtığı davada Meta ile anlaşmaya varıldığı ve Meta'nın yaklaşık 25 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği bildirilmişti.

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