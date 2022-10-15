Zelenskiy'den maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenler için Türkçe başsağlığı mesajı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama nedeni ile hayatını kaybedenler için Türkçe başsağlığı mesajı paylaştı.
Kiev
Zelenskiy, Twitter hesabından Türkçe yaptığı başsağlığı açıklamasında bu ifadeleri kullandı:
"Bartın’ın Amasra ilçesinde maden patlamasının meydana geldiği haberini derin üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin akrabalarına ve yakınlarına taziyelerimi sunuyorum, yaralananlara acil şifalar diliyorum."
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Bartın’ın Amasra ilçesinde maden patlamasının meydana geldiği haberini derin üzüntüyle öğrendim.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 15, 2022
Hayatını kaybedenlerin akrabalarına ve yakınlarına taziyelerimi sunuyorum, yaralananlara acil şifalar diliyorum.