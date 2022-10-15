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Dünya

Zelenskiy'den maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenler için Türkçe başsağlığı mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama nedeni ile hayatını kaybedenler için Türkçe başsağlığı mesajı paylaştı.

Davit Kachkachishvili   | 15.10.2022
Zelenskiy'den maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenler için Türkçe başsağlığı mesajı

Kiev

Zelenskiy, Twitter hesabından Türkçe yaptığı başsağlığı açıklamasında bu ifadeleri kullandı:

"Bartın’ın Amasra ilçesinde maden patlamasının meydana geldiği haberini derin üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin akrabalarına ve yakınlarına taziyelerimi sunuyorum, yaralananlara acil şifalar diliyorum."

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