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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, yoğun çatışmaların devam ettiği Avdiyivka’yı ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun yoğun saldırılarının devam ettiği Avdiyivka şehrine ziyarette bulundu.

Ekip  | 18.04.2023 - Güncelleme : 18.04.2023
Zelenskiy, yoğun çatışmaların devam ettiği Avdiyivka’yı ziyaret etti

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin çalışma ziyaretiyle gittiği Donetsk bölgesinin Avidiyivka şehrinde Ukrayna askerlerinin mevzilerini ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Donetsk" operasyonel-taktik grubu komutanının cephedeki durum hakkında Zelenskiy’e bilgi verdiği kaydedildi.

Zelenskiy’nin Avdiyivka’da görev yapan askerlerle bir araya geldiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Zelenskiy, topraklarımızı savundukları için askerlere teşekkür etti." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Zelenskiy’nin savaşta hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşunda bulunduğu ve askerlere devlet nişanlarını takdim ettiği belirtildi.

Zelenskiy’nin Donetsk ziyareti sırasında Ukraynalı askerlerin tedavi gördüğü hastaneye gittiği ifade edilen açıklamada, Zelenskiy'nin, askerlere acil şifalar dilediği ve gösterdikleri cesaret için devlet nişanlarını takdim ettiği bildirildi.

Avdiyivka’ya ağır silah ve füzelerle saldırılar düzenlendi

Öte yandan Donetsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Pavlo Kirilenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusların son bir günde Avdiyivka’ya ağır silah ve füzelerle saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti.

Kirilenko, saldırılardan şehirdeki 6 sokağın etkilendiğini kaydetti.

Donetsk bölgesindeki Avdiyivka şehri, Rus ordusunun yoğun saldırılarını sürdürdüğü yerler arasında bulunuyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, son bir günde Avdiyivka yönünde Rus ordusunun Novokalinove, Severnıy ve Pervomayskiy yerleşim yerlerine saldırılar düzenlediği ancak başarısız olduğu ileri sürüldü.

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