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Dünya

Zelenskiy, Washington'da Trump ile görüşmesi sırasında yaşanan tartışmanın üzücü olduğunu belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde yaşanan tartışmaya ilişkin, "Washington'da Beyaz Saray'daki toplantımız olması gerektiği gibi gitmedi. Bu şekilde gerçekleşmesi üzücü." ifadesini kullandı.

Davit Kachkachishvili  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Zelenskiy, Washington'da Trump ile görüşmesi sırasında yaşanan tartışmanın üzücü olduğunu belirtti

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde yaşanan tartışmaya ilişkin, "Washington'da Beyaz Saray'daki toplantımız olması gerektiği gibi gitmedi. Bu şekilde gerçekleşmesi üzücü." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Washington'da Trump ile görüşmesinde yaşanan tartışmayı değerlendirdi.

Ukrayna halkının savaşın bitmesini istediğini belirten Zelenskiy, "Ukrayna, kalıcı barışı daha da yakınlaştırmak için mümkün olan en kısa sürede müzakere masasına oturmaya hazır." ifadesini kullandı.

Bitmeyen bir savaş istemediklerini vurgulayan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Ben ve ekibim, kalıcı bir barışı elde etmek için Başkan Trump'ın güçlü liderliği altında çalışmaya hazırız. Savaşı bitirmek için hızlı çalışmaya hazırız ve ilk aşamalar, tutukluların serbest bırakılması ve gökyüzünde ateşkes, füzelerin, uzun menzilli insansız hava araçlarının, enerji ve diğer sivil altyapılara yönelik bombalamaların yasaklanması ve denizde bir ateşkes, Rusya da aynısını yaparsa hemen olabilir. Daha sonra tüm sonraki aşamalarda çok hızlı hareket etmek ve ABD ile güçlü bir nihai anlaşma üzerinde çalışmak istiyoruz."

Ukrayna'nın egemenlik ve bağımsızlığının korunması için ABD'nin desteklerini değerli bulduklarını belirten Zelenskiy, Trump'ın daha önce Ukrayna'ya Javelin tanksavar füzeleri gönderdiğini hatırlattı.

Trump ile görüşmesi sırasında yaşanan tartışmaya ilişkin Zelenskiy, şu değerlendirmede bulundu:

"Washington'da Beyaz Saray'daki toplantımız olması gerektiği gibi gitmedi. Bu şekilde gerçekleşmesi üzücü. İşleri düzeltmenin zamanı geldi. Gelecekte işbirliği ve iletişimin yapıcı olmasını istiyoruz."

Nadir toprak elementleri ve güvenlik konusunda anlaşmaya imza atmak için her an, her uygun formatta hazır olduklarını kaydeden Zelenskiy, "Bu anlaşmayı, daha fazla güvenlik ve sağlam güvenlik garantilerine doğru bir adım olarak görüyoruz ve gerçekten etkili bir şekilde çalışmasını umuyorum." ifadesini kullandı.

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