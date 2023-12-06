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Dünya

Zelenskiy, ülkesine yardımlar konusunda ABD Senatosuna vereceği brifingi son dakika iptal etti

ABD Kongresinde Ukrayna'ya yardımlar konusunda sert tartışmalar sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, buna ilişkin Senato üyelerine vereceği brifingi son dakika iptal etti.

Dildar Baykan Atalay  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
Zelenskiy, ülkesine yardımlar konusunda ABD Senatosuna vereceği brifingi son dakika iptal etti

Ankara

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, dün ABD Senatosunda Ukrayna'ya yönelik yardımlar konusunda yapılan kapalı oturumda, bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Senatörleri, ülkesinin ihtiyaçlarına ilişkin video bağlantısı yöntemiyle bilgilendirmesi beklenen Zelenskiy, oturuma son anda katılmadı.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, brifingin neden iptal edildiğine ilişkin detaylı açıklama yapmazken Zelenskiy'nin "son dakika önemli bir işi" çıktığını söylemekle yetindi.

Senatodaki Cumhuriyetçilerden Ukrayna'ya yardımları "onaylamama" çağrısı

Öte yandan dün düzenlenen kapalı oturumda, Cumhuriyetçi ve Demokrat vekiller arasında göçmenlik konusunda gerilim yaşandığı ve tarafların birbirine sesini yükselttiği belirtildi.

Bunun ardından Senatodaki Cumhuriyetçi liderler, bugün yapılacak oylamada Cumhuriyetçilere, Ukrayna'ya yönelik 61 milyar dolarlık askeri yardımı onaylamama çağrısında bulundu.

Liderler, söz konusu yardım paketinde, Cumhuriyetçilerin talep ettiği göçmen ve sığınmacılara ilişkin reformların yer almadığına işaret etti.

ABD Kongresinde "Ukrayna'ya yardım" krizi

ABD Başkanı Joe Biden, 14 milyar doları İsrail, 61 milyar doları Ukrayna için olan yardımları da kapsayan 106 milyar dolarlık bütçe talebinde bulunmuştu.

Ancak Senatodakilerin başı çektiği, ABD Kongresindeki Cumhuriyetçiler, göçmen politikasında birtakım değişiklikler başta olmak üzere istedikleri düzenlemeler yapılmadan bu bütçeyi onaylamaya karşı çıkıyor.

Beyaz Saray ve Ukraynalı bazı yetkililer ise ABD'nin Ukrayna'ya yardımları olmadan Rusya ile savaşın kaybedilebileceği uyarısında bulunuyor.

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