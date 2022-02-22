Dolar
13.82
Euro
15.67
Altın
1,894.50
ETH/USDT
2,630.50
BTC/USDT
37,864.00
BIST 100
2,017.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde İklim Şurası kapsamında düzenlenen "İlk Kim Değişiyor" paneline katılıyor
logo
Dünya

Zelenskiy, Ukrayna'ya desteği için Erdoğan'a teşekkür etti

Talha Yavuz   | 22.02.2022
Zelenskiy, Ukrayna'ya desteği için Erdoğan'a teşekkür etti

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ayrılıkçı sözde cumhuriyetleri tanıma kararı karşısında Ukrayna'ya desteği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

"Rusya'nın son provokatif kararlarına karşı Ukrayna'nın pozisyonunu desteklediği için Erdoğan'a şükranlarımı sundum." ifadelerini kullanan Zelenskiy, ayrıca Almanya, Türkiye ve Ukrayna'nın katılacağı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin ortak zirve önerisine desteği için Erdoğan'a teşekkür ettiğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 936 bine yaklaştı
Güney Kore, Omicron'un ölüm oranının Delta'dan yüzde 75 az olduğunu bildirdi
Belçika'da Kovid-19 vakalarında düşüş sürüyor
Cilt sorunları Kovid-19'un dikkati çeken belirtileri arasına girdi
Sınırın sıfır noktasında yaşayanlar mobil aşı ekiplerine minnettar

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne çevrim içi katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne çevrim içi katılacak

Zelenskiy, Ukrayna'ya desteği için Erdoğan'a teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Senegal'le münasebetlerimiz mükemmel düzeyde seyrediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Senegal'le münasebetlerimiz mükemmel düzeyde seyrediyor
Zelenskiy, Erdoğan'la Rusya'nın ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararını görüşecek

Zelenskiy, Erdoğan'la Rusya'nın ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararını görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'AllAfrica' için makale kaleme aldı: Senegal'le dostluğumuzu her alanda güçlendirmek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'AllAfrica' için makale kaleme aldı: Senegal'le dostluğumuzu her alanda güçlendirmek istiyoruz