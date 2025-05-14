Zelenskiy: Ukrayna her türlü müzakere formatına hazır
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı bitirmek için Rusya tarafıyla her türlü müzakere yapmaya hazır olduklarını belirterek yarın Türkiye'de olacağını belirtti.
Kiev
Zelenskiy akşam paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında, İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak barış müzakereleri hakkında da konuştu.
Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'de yapılacak görüşmeler için bugün ekibi ile birkaç toplantı yaptıklarını kaydetti.
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Rusya'dan Türkiye'ye gelecek yetkililer hakkında henüz net bir bilgi almadıklarını kaydeden Zelenskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Rusya'dan kimin geleceğini bekliyorum ona göre Ukrayna'nın nasıl bir adım atması gerektiğini belirleyeceğim. Basından gelen sinyaller halen ikna edici değil. Aynı zamanda (ABD Başkanı Donald) Trump'ın Türkiye'ye gelmeyi düşündüğünü de duyuyoruz. Yani bu en güçlü argüman olabilir. Bir hafta gerçekten çok şeyi değiştirebilir."
Ukrayna'nın müzakereler konusunda adım atmaktan çekinmediğini kaydeden Zelenskiy, "Savaşın nasıl biteceği dünyaya bağlı. Ukrayna her türlü müzakere formatına hazırdır, toplantılardan korkmuyoruz." dedi.
"Putin yoksa kesinlikle müzakereler de olmaz"
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak da Ukrayna'nın "RBK-Ukrayna" haber ajansına yaptığı konuşmada, İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerini değerlendirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin, Türkiye'de yapılacak müzakerelerde Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelmek istediğini anımsatan Podolyak, "Putin yoksa kesinlikle müzakereler de olmaz." diye konuştu.
Podolyak, Putin'in Türkiye'ye gelmemesi durumunda, Ukrayna heyetinin müzakerelere katılması konusunda sadece Zelenskiy'nin karar vereceğine dikkati çekerek, "Ama o zaman, kesinlikle (müzakereler) başkanlık düzeyinde olmayacak." ifadesini kullandı.
Zelenskiy'nin söz konusu müzakereler kapsamında Rusya tarafından sadece Putin ile görüşebileceğini dile getiren Podolyak, "Yani gerçekten bazı kararlara varmak istiyorsak o zaman Putin'in orada olması gerekiyor." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.