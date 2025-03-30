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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilatları’na Ramazan Bayramı mesajı gönderdi.
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Dünya

Zelenskiy, Türkçe, Arapça ve İngilizce Ramazan Bayramı mesajı paylaştı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ramazan Bayramı vesilesiyle Türkçe, Arapça ve İngilizce tebrik mesajı yayımladı.

Davit Kachkachishvili  | 30.03.2025 - Güncelleme : 30.03.2025
Zelenskiy, Türkçe, Arapça ve İngilizce Ramazan Bayramı mesajı paylaştı

Kiev

Zelenskiy, X hesabından paylaştığı mesajda, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Türkçe, İngilizce ve Arapça tebrik mesajı paylaşan Zelenskiy, "Ukrayna ve dünya Müslümanlarının Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, ramazan ayının bağışlama ve dayanışma için mübarek bir zaman olduğunu ifade ederek, "Bu Ramazan Bayramı da bizi ortak ana amacımız olan adil, onurlu ve kalıcı bir barışa yaklaştırsın." değerlendirmesinde bulundu.

"Tüm ailelere barış, refah ve huzur diliyorum. Bugün kalpleriniz inanç, umut ve iyiliğin ışığıyla dolsun" diyen Zelenskiy mesajında şunları kaydetti:

"Ukrayna'nın savunulmasında gösterdikleri direncinden dolayı Ukrayna'daki Müslüman topluluğuna teşekkür ederim. Ukrayna'ya destek veren herkese, cephede, insani yardımlarla ya da dualarla katkı sağlayan her bir kişiye şükranlarımı sunarım. Bayramınız mübarek olsun. Nice mutlu bayramlara."

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