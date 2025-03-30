Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yoğun hava saldırılarını sürdürdüğünü belirtti
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun son bir haftada ülkesine 1310 güdümlü bomba, 1000'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve 9 füze ile saldırı düzenlediğini bildirdi.
Kiev
Zelenskiy sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun bu gece Harkiv'e hava saldırısı düzenlediğini belirtti.
Saldırıda 2 kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığını kaydeden Zelenskiy, Rus ordusunun sadece son bir haftada Ukrayna'ya 1310 güdümlü bomba, 1000'den fazla İHA ve farklı türden 9 füze ile saldırı düzenlediğini ifade etti.
Rus saldırıları hakkında müttefik ülkelere bilgi aktardıklarını ve onlardan tepki beklediklerini belirten Zelenskiy, Rusya'nın savaşı uzattığını savundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.