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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yoğun hava saldırılarını sürdürdüğünü belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun son bir haftada ülkesine 1310 güdümlü bomba, 1000'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve 9 füze ile saldırı düzenlediğini bildirdi.

Davit Kachkachishvili  | 30.03.2025 - Güncelleme : 30.03.2025
Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yoğun hava saldırılarını sürdürdüğünü belirtti

Kiev

Zelenskiy sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun bu gece Harkiv'e hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda 2 kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığını kaydeden Zelenskiy, Rus ordusunun sadece son bir haftada Ukrayna'ya 1310 güdümlü bomba, 1000'den fazla İHA ve farklı türden 9 füze ile saldırı düzenlediğini ifade etti.

Rus saldırıları hakkında müttefik ülkelere bilgi aktardıklarını ve onlardan tepki beklediklerini belirten Zelenskiy, Rusya'nın savaşı uzattığını savundu.

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