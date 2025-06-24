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Dünya

Zelenskiy: Rusya NATO topraklarında yeni askeri operasyonlar planlıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sahip oldukları istihbarat bilgilerine göre Rusya'nın NATO'ya yönelik saldırılar planladığını söyledi.

Davit Kachkachishvili  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
Zelenskiy: Rusya NATO topraklarında yeni askeri operasyonlar planlıyor

Kiev

Zelenskiy, NATO Lahey Zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayisi Forumu'nun genel oturum katılımcılarına hitaben bir konuşma yaptı.

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Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sürdüğünü anımsatan Zelenskiy, ülkesine destek veren müttefiklere teşekkür etti.

Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine yönelik saldırılarda İran ve Kuzey Kore'nin de ürettiği silahları kullandığını vurgulayarak, bazı Çin firmalarının da Rusya'ya silah üretim konusunda destek verdiğini belirtti.

Bu durumun tüm Avrupa'nın güvenliği için bir tehdit oluşturduğunu dile getiren Zelenskiy, Rusya'ya silah üretiminde yardım eden firmalara yaptırımlarla baskının artırılması çağrısında bulundu.

Yılda 8 milyon adet İHA üretebiliriz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ayrıca Rusya'nın saldırılarını önlemek için silah üretiminin artırılması gerektiğini kaydetti.

NATO ülkelerine Ukrayna'nın savunma sanayisine yatırım çağrısında yapan Zelenskiy, yıllık yaklaşık 35 milyar dolarlık silah üretim kapasiteleri olduğunu aktardı.

Zelenskiy, yaklaşık bin tür silah üretebildiklerini söyleyerek, "Örneğin, yılda çeşitli tiplerde yaklaşık 8 milyon İHA üretebiliriz ancak çok daha az bir sayı için fonumuz var." ifadesini kullandı.

Rusya NATO'ya saldırı planlıyor

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sadece Ukrayna için değil, aynı zamanda NATO ülkeleri için de bir tehdit olduğunu savundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı uzatmak istediğini dile getiren Zelenskiy, "Putin'in savaşı durdurmak istediğine dair hiçbir işaret yok. Rusya, AB'den gelenler de dahil olmak üzere tüm barış önerilerini reddediyor." dedi.

Zelenskiy, Rusya'nın NATO'ya yönelik saldırılar düzenlemeyi planladığını belirterek, "İstihbaratımız bunu doğruluyor. Rusya NATO topraklarında yeni askeri operasyonlar planlıyor." şeklinde konuştu.

Bu durumun sadece Ukrayna'yı ilgilendirmediğini aktaran Zelenskiy, "Ülkemizde şu anda olanlar, NATO ülkelerine karşı gelecekteki askeri eylemlere yönelik hazırlığın bir parçasıdır." yorumunu yaptı.

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