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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, Rus İHA'larının UAEA'ya ait konvoya saldırı düzenlediğini iddia etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin Zaporijya bölgesinde görevli Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) ait araç konvoyuna Rus İHA'larıyla saldırı düzenlendiğini ileri sürdü.

Dmitri Chirciu, Davit Kachkachishvili  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
Zelenskiy, Rus İHA'larının UAEA'ya ait konvoya saldırı düzenlediğini iddia etti

Kiev/Moskova

Zelenskiy, X hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde görevde bulunan UAEA ekibine ait araç konvoyuna Rus İHA saldırısının gerçekleştirildiğini söyledi.

Söz konusu ekibin, bölgede Rus ordusunun kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'nde nükleer güvenliği sağlamak için görev yaptığını aktaran Zelenskiy, konvoydaki bir araca yönelik yapılan saldırı sonucu ölen veya yaralanan olmadığını kaydetti.

Zelenskiy, Rus ordusunun bu saldırıyı kasten yaptığını savunarak, UAEA ile uluslararası ortakları bu saldırıya tepki göstermeye davet etti.

"UAEA gözlemcilerinin değişimi güvenli şekilde yapıldı"

Diğer yandan Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Rus askerlerinin, Zaporijya Nükleer Santrali'nde UAEA gözlemcilerinin değişimini güvenli şekilde sağladıkları belirtildi.

Açıklamada, gözlemcilerin değişimi için belirlenen güzergah boyunca ateşkes rejiminin sağlandığı ve Rus askerlerinin buna uyduğu ifade edildi.

UAEA gözlemcileri, 1 Eylül 2022 itibarıyla Zaporijya Nükleer Santrali'nde bulunuyor.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

6 nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavat/saat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Zaporijya Nükleer Santrali, 4 Mart 2022'de Rus ordusu tarafından ele geçirilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ekim 2022'de Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rus mülkiyetine geçirilmesine yönelik kararname imzalamıştı.

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