Dolar
14.81
Euro
16.36
Altın
1,921.00
ETH/USDT
2,860.00
BTC/USDT
41,462.00
BIST 100
2,144.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Zelenskiy, Putin ile müzakereye hazır olduğunu belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Putin ile görüşme imkanına sahip olmak için herhangi bir formatı, herhangi bir şansı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum, bu girişimler başarısız olursa bu bir üçüncü dünya savaşının başladığı anlamına gelir." dedi.

Mücahit Oktay   | 20.03.2022
Zelenskiy, Putin ile müzakereye hazır olduğunu belirtti

New York

ABD haber kanalı CNN'e konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Putin'i kastederek, "Onunla müzakereye hazırım. Son iki yıldır hazırdım. Müzakereler olmadan bu savaşı bitiremeyeceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

"Bu savaşı durdurmak için sadece yüzde 1 bile şansımız varsa bence bu şansı kullanmamız gerekiyor." ifadesini kullanan Zelenskiy, her gün sahada masum insanların hayatını kaybetmeye devam ettiğini vurguladı.

Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Rus güçleri bizi yok etmeye, öldürmeye geldi. Rusya'ya karşı güçlü bir karşılık vererek halkımızın ve ordumuzun onurunu gösterebiliriz ama ne yazık ki onurumuz canları kurtaramayacak. Dolayısıyla Putin ile görüşme imkanına sahip olmak için herhangi bir formatı, herhangi bir şansı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum ancak bu girişimler başarısız olursa bu bir üçüncü dünya savaşının başladığı anlamına gelir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 971 bini geçti
Çin'de son 24 saatte 1737, Hong Kong'da 16 bin 597 Kovid-19 vakası tespit edildi
Japonya, Kovid-19'a karşı kısmi OHAL'i kaldıracak
Türkiye'de 17 bin 328 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 105 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 970 bin 809'a çıktı

Benzer haberler

Zelenskiy, Putin ile müzakereye hazır olduğunu belirtti

Zelenskiy, Putin ile müzakereye hazır olduğunu belirtti

Çin Dışişleri Bakanı Vang'a göre ülkesi, Ukrayna sorununda 'tarihin doğru tarafında' duruyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna savaşında kalıcı ateşkes için çalışıyoruz

Lviv’de 219 yıllık binanın sığınağı yeniden kullanıma açıldı

Lviv’de 219 yıllık binanın sığınağı yeniden kullanıma açıldı
Çin ve Cezayir'den 'Ukrayna kriziyle ilgili yaptırımların kötüye kullanılmasını reddediyoruz' mesajı

Çin ve Cezayir'den 'Ukrayna kriziyle ilgili yaptırımların kötüye kullanılmasını reddediyoruz' mesajı
Finlandiya, NATO üyeliğine sıcak bakmıyor

Finlandiya, NATO üyeliğine sıcak bakmıyor