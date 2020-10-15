Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Ankara
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında yarın yapılacak görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.
İkili iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımlar üzerinde durulacak görüşmelerde, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.