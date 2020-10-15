Euro
9.31
Dolar
7.94
BIST 100
1,180.43
Altın
1,908.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Mümin Altaş   | 15.10.2020
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek

Ankara

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında yarın yapılacak görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.

İkili iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımlar üzerinde durulacak görüşmelerde, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa ve Avrupa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 30 bini geçti
KKTC Sağlık Bakanı Pilli: Mecbur kalmadıkça virüs vakaları artan Rum tarafına geçmeyin
İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 980 Kovid-19 vakası açıklandı
Türkiye'de son 24 saatte 1693 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 66 kişi hayatını kaybetti
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, ekibinde Kovid-19 çıkınca Liderler Zirvesinden ayrıldı

Benzer haberler

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek

İsrail’deki Azerbaycanlı Yahudiler Ermenistan’ın saldırılarını protesto etti

Pakistan ve Türkiye'den ikili ticaretin artırılması için 'daha fazla çalışma' vurgusu

Pakistan ve Türkiye'den ikili ticaretin artırılması için 'daha fazla çalışma' vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Türkiye'de son 24 saatte 1693 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 66 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 1693 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 66 kişi hayatını kaybetti